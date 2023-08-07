Как проведут свою старость Девы, Весы и Скорпионы: что ждет осенние знаки зодиака на склоне лет

За то, какой будет наша старость, отвечают гены, нынешний образ жизни и гороскоп. Важно, под какой звездой родился человек. Принадлежность к тому или иному знаку зодиака играет не последнюю роль в том, как сложится жизнь на склоне лет.
Что же ждет тех, кто появился на свет осенью? Какой будет старость Дев, Весов и Скорпионов?
У Дев вся старость будет расписана и тщательно спланирована. Если у Дев счастливый брак, старость станет лучшим периодом в жизни, которая пройдет в объятиях любимого человека.
Для Весов на склоне лет важно иметь рядом с собой партнера и компанию друзей. Если нет ни того, ни другого, Весы приложат максимум усилий к тому, чтобы всем этим обзавестись и жить в гармонии.
Скорпионы и в пожилом возрасте будут нуждаться в новых свершениях и открытиях. В старости их удел не только вспоминать о прошлом, но и стремится к новому.
По материалам gurni.ru