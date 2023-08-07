Как проведут свою старость Девы, Весы и Скорпионы: что ждет осенние знаки зодиака на склоне лет

За то, какой будет наша старость, отвечают гены, нынешний образ жизни и гороскоп. Важно, под какой звездой родился человек. Принадлежность к тому или иному знаку зодиака играет не последнюю роль в том, как сложится жизнь на склоне лет.

Что же ждет тех, кто появился на свет осенью? Какой будет старость Дев, Весов и Скорпионов?

У Дев вся старость будет расписана и тщательно спланирована. Если у Дев счастливый брак, старость станет лучшим периодом в жизни, которая пройдет в объятиях любимого человека.

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