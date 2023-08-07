Полное лидерство и рост капитала: один знак вознесется над всеми — подарок Вселенной

Счастливая женщина. Фото: Global Look Press

Невероятное везение будет сопровождать жизнь этих людей.

Для Львов наступили невероятно счастливые дни в финансовом плане. Их ждут приятные сюрпризы и возможности для роста капитала.

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Астрологи рекомендуют Львам быть открытыми к сотрудничеству и деловым предложениям. А также использовать свою креативность и лидерские качества для достижения успеха в финансовых начинаниях.

Вместе с тем Львам стоит быть осторожнее с тратами на роскошь. Подождите немного, вы успеете купить то, что хотели. Но немного позже.

Источник: rsute.ru

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