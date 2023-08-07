Поцелуй Бога: какой знак зодиака осенью на небесах окрестят избранным - Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Львов наступил счастливый период, который продержится всю осень и это минимум. По ее словам, вести будет так, что покажется в какой-то момент, что путь этим людям освещает сам Господь Бог.

«Придут неожиданные деньги, на работе все наладится. Начальство может сделать выгодное предложение, которое перевернет судьбу», - заявила она.

В личной жизни тоже наступит, наконец, гармония. Львам придет возможность осчастливить свою вторую половинку.

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