Для чего пришли на Землю зимние знаки зодиака: важная миссия Стрельцов, Козерогов и Водолеев — могут изменить будущее

Безусловно, у каждого человека есть своя миссия и предназначение. С какой целью пришли на Землю те, кто родился зимой - по знакам зодиака.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря). Главная миссия Стрельцов - дарить радость окружающим. Представители этого знака зодиака, как правило, жизнерадостны и обладают легким характером.
Козерог (22 декабря - 20 января). Козероги инициативны и упорны. Их миссия - идти к поставленной цели, покорять вершины и быть примером для других.
Водолей (21 января - 19 февраля). Креативные Водолеи нужны для того, чтобы учить людей мыслить не шаблонами и отходить от стандартов. С помощью своих гениальных идей Водолеи могут изменить будущее.
По материалам gurni.ru