Для чего пришли на Землю зимние знаки зодиака: важная миссия Стрельцов, Козерогов и Водолеев — могут изменить будущее

Безусловно, у каждого человека есть своя миссия и предназначение. С какой целью пришли на Землю те, кто родился зимой - по знакам зодиака.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря). Главная миссия Стрельцов - дарить радость окружающим. Представители этого знака зодиака, как правило, жизнерадостны и обладают легким характером.

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