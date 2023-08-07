Для чего пришли на Землю зимние знаки зодиака: важная миссия Стрельцов, Козерогов и Водолеев — могут изменить будущее

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

У каждого своя жизненная миссия на планете.

Безусловно, у каждого человека есть своя миссия и предназначение. С какой целью пришли на Землю те, кто родился зимой - по знакам зодиака.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря). Главная миссия Стрельцов - дарить радость окружающим. Представители этого знака зодиака, как правило, жизнерадостны и обладают легким характером.

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Козерог (22 декабря - 20 января). Козероги инициативны и упорны. Их миссия - идти к поставленной цели, покорять вершины и быть примером для других.

Водолей (21 января - 19 февраля). Креативные Водолеи нужны для того, чтобы учить людей мыслить не шаблонами и отходить от стандартов. С помощью своих гениальных идей Водолеи могут изменить будущее.

По материалам gurni.ru

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