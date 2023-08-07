Прибыль, удача, новые планы: Тамара Глоба указала на три знака зодиака — настоящих счастливчиков августа

Овнам придется решать вопросы прибыли и закупок и быть очень внимательными к любимым людям.

Тельцам звезды сулят удачи в учебе, спорте, физической работе. А вот вдали от дома могут возникнуть трудности.

Раков тоже ждут удачи в учебе и командировках, а также новые планы с родными и друзьями.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»