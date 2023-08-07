Прибыль, удача, новые планы: Тамара Глоба указала на три знака зодиака — настоящих счастливчиков августа

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются практически в девяноста процентах случаев, рассказала, чего ждать от седьмого августа представителям разных знаков зодиака.
Удачным этот день станет для тех, кто появился на свет весной и летом. Овнам, Тельцам и Ракам предопределены 7 августа удача, прибыль и новые планы.
Овнам придется решать вопросы прибыли и закупок и быть очень внимательными к любимым людям.
Тельцам звезды сулят удачи в учебе, спорте, физической работе. А вот вдали от дома могут возникнуть трудности.
Раков тоже ждут удачи в учебе и командировках, а также новые планы с родными и друзьями.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»