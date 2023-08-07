Не сдавать своих позиций: какой будет старость Овнов, Тельцов и Близнецов — участь предначертана датой рождения

Какой будет наша жизнь в преклонном возрасте, заложено в дате рождения. Что ждет в старости тех, кто родился весной и в начале лета, - Овнов, Тельцов, Близнецов.

Овен (21 марта - 20 апреля). Овны даже в преклонные годы не сдают своих позиций. Они катаются на лыжах, ходят в походы, словом, ведут активный образ жизни. Если Овны заболевают и не могут активничать, то начинают изводить своих близких.

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