Не сдавать своих позиций: какой будет старость Овнов, Тельцов и Близнецов — участь предначертана датой рождения

Какой будет наша жизнь в преклонном возрасте, заложено в дате рождения. Что ждет в старости тех, кто родился весной и в начале лета, - Овнов, Тельцов, Близнецов.
Овен (21 марта - 20 апреля). Овны даже в преклонные годы не сдают своих позиций. Они катаются на лыжах, ходят в походы, словом, ведут активный образ жизни. Если Овны заболевают и не могут активничать, то начинают изводить своих близких.
Телец (21 апреля - 21 мая). Тельцы к старости стараются накопить некую сумму денег. К ним Тельцы относятся очень бережно, стараясь не тратить по мелочам. Если вдруг Тельцы остаются без накоплений, то превращаются в желчных и вздорных людей.
Близнецы (22 мая - 21 июня). Близнецы остаются до самой старости общительными и дружелюбными людьми. Они обязательно найдут себе компанию по интересам и будут прекрасно проводить время.
По материалам gurni.ru