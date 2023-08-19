Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа для всех знаков зодиака

Новая неделя принесет нам накал страстей, и хорошо бы применить эту страсть в чувственной сфере, а не растратить на бурные ссоры. Да и в целом на этой неделе особенно стоит избегать опрометчивых решений и действий.

Ну и самое заметное астрологическое событие – наш любимый Меркурий становится ретроградным, что, как и всегда, повлечет за собой торможение в большинстве дел, задержки, поломки техники и другие подобные «радости».

Как будет проходить неделя у каждого из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Дева

С одной стороны – многие процессы замедлятся. С другой – благоприятных возможностей будет предостаточно, и неделя обещает быть неплохой.

Любовь

Для любви время неоднозначное. Возможна вспышка интереса к вашей персоне, что приятно, однако велика вероятность попадания в любовные треугольники.

Финансы

Раз уж дела пойдут небыстро, у вас появится время на дополнительное обучение, курсы повышения квалификации и другие полезные занятия, которые вы прежде откладывали.

Здоровье

У вас во всей красе может проявиться склонность к излишествам, и какой-нибудь тортик – не самая «криминальная» из них. Держите себя в руках, последствия того не стоят.

Овен

Овнам надо быть полегче на поворотах. Неделя принесет заметные изменения, и эмоциональных Овнов может сильно штормить. К тому же наступает период, когда многое в вашей жизни зависит не от вас, а от других людей, и это беспокоит. Посмотрите на это с другой стороны – у вас появится больше времени, чтобы понять самих себя.

Телец

Неудачное время для хождения по инстанциям и общения с начальством. Так что «челобитные» дела пока лучше отложить. Для денег неделя хорошая, разве что все процессы пойдут медленнее, чем раньше. Пусть вас это не расстраивает. К тому же даже с этими оговорками неделя обещает быть приятной.

Близнецы

Главное предостережение для Близнецов лежит в сфере финансов – существует опасность, что вы совершите какую-то ошибку, которая отразится на ваших доходах. Поэтому будьте внимательнее и все хорошенько взвешивайте. В личной жизни все веселее – к вам наблюдается повышенный интерес, особенно это касается прекрасной половины знака.

Рак

Ракам предстоит довольно напряженная неделя. Слишком велика вероятность принятия неверных решений, а потому надо соблюдать во всем осторожность и приложить все усилия, чтобы этого избежать. Хорошо пойдут дела, связанные с учебой, саморазвитием, рекламой, поездками и путешествиями.

Лев

Львам небесные передвижения не пошли на пользу – период, когда все получалось, завершился, сейчас нужно постараться удержать позиции, поскольку есть все шансы откатиться назад. Главное – никаких радикальных решений. Не хлопайте дверью и не жгите мостов. Они вам еще пригодятся.

Весы

Жорж Милославский говорил: «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!». Не то чтобы Весам нужно понимать этот призыв буквально, но на материальную сторону жизни нужно обратить самое пристальное внимание, так как она сейчас может серьезно пострадать. Вам по силам сделать так, чтобы этого не произошло.

Скорпион

Для романтики время так себе, вряд ли на этом поприще удастся добиться приятных результатов. При этом для простого человеческого общения период удачный, а учитывая, как долго не клеился диалог примерно ни с кем, это очень хорошая перемена. И, как и многим сейчас, нужно быть осторожными в обращении с деньгами.

Стрелец

Неделя такова, что в одних делах наблюдается явный спад и то и дело возникают сложности, а в других наоборот, разрешаются давние проблемы, мешавшие спать спокойно. Для работы и бизнеса время неплохое, однако надо учитывать, что в общении достичь понимания с людьми будет довольно трудно.

Козерог

Козерогов эта неделя порадует гораздо больше, чем большинство знаков Зодиака. Да, торможение наблюдается и в ваших делах, тем не менее период хороший. Какие-то проблемы и ограничения уходят в прошлое, а возможностей открывается все больше. И ваша задача – верно оценить свои силы и не нагружать на себя больше, чем можете унести.

Водолей

Водолеям нужно будет расставлять приоритеты. Неделя принесет перемены, многие из которых окажутся весьма благоприятными, и на радостях вы можете набрать себе гору задач, которые вам интересны. Но, как говорится, за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. Выбирать все-таки придется.

Рыбы

В работе и бизнесе ситуация стабильна. Прорывов не наблюдается, но и сильного спада тоже нет, все остается на своих местах. Серьезных финансовых решений пока стоит избегать, слишком велика вероятность совершения ошибки. По итогам неделя, скорее всего, окажется лучше, чем казалось изначально.