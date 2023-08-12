Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа для всех знаков зодиака

Эта неделя – не то чтобы затишье перед бурей, но подготовка к неделе следующей, когда астрологическая ситуация сильно изменится. И чтобы потом не кусать локти, сейчас надо усиленно работать на результат и укреплять свои позиции.

Teleprogramma.pro расскажет, на что стоит обратить внимание каждому из знаков Зодиака.

Лев

Стабильно хорошая неделя. На горизонте замаячили перемены, и пока непонятно, что они несут, поэтому оберегайте то, чего достигли, и стелите соломку.

Любовь

Как и на прошлой неделе, романтические жесты и немного поверхностное общение идет хорошо, а вот внятный диалог построить будет довольно сложно.

Финансы

Пока звезды на вашей стороне – используйте все представляющиеся возможности и вкладывайте силы в то, чем занимаетесь.

Здоровье

Период травмоопасен, поэтому сейчас особенно важно соблюдать технику безопасности, не лезть на рожон и не увлекаться экстримом.

Овен

Овны могут переосмыслить некоторые представления о жизни и о себе. Возможно, вы уже довольно давно находитесь в затруднительном положении, и вот теперь забрезжил свет в конце туннеля. Время больше подходит для осмысленных шагов, чем для задорного «махания шашкой», – вам предстоит принимать не самые простые решения.

Телец

Ситуация с прошлой недели не то чтобы заметно изменилась. Обстоятельства по-прежнему складываются благоприятно, задуманное получается легко. Что может встать на пути к успеху? Правильно, эмоции. Так что ваши лучшие друзья сейчас – внимательность, спокойствие и рациональный подход.

Близнецы

Как бы странно это ни звучало – на этой неделе нужно заниматься тем, что у вас хорошо получается (если только речь не идет о кутеже, пока не до него). А дела, которые не удаются, сейчас лучше отложить. И держите ушки на макушке – ближе к концу недели может прийти очень важная информация, нужно ее не проспать.

Рак

Неплохая неделя для личной жизни. Однако особо чувствительные Раки могут ощутить, что партнер слишком зациклен на собственных желаниях и стремлениях и уделяет вам не столько внимания, сколько вам бы того хотелось. Не печальтесь, совсем скоро это изменится, а пока оставьте его в покое, у вас и без этих переживаний есть чем заняться.

Дева

Благоприятный период понемногу подходит к концу, и если у вас осталось важное дело, которое никак нельзя провалить, у вас еще есть все шансы «запрыгнуть в последний вагон» и воспользоваться благосклонностью звезд. Только не забывайте соблюдать осторожность во всем – неделя чревата травмами.

Весы

К Весам явно заглянет в гости Купидон – очень уж активизируется сфера личной жизни. Возможны романтические эпизоды с вашей половинкой или новые знакомства, если вы свободны. Однако не теряйте головы – когда чувства доминируют над разумом, можно попасть в захватывающую, но проблемную историю.

Скорпион

Эта неделя весьма неплоха для работы и для финансов, а также для самых разных дел, в которых вам не надо взаимодействовать с другими людьми. Кроме того, вы, как умные и вдумчивые товарищи, можете проанализировать текущую ситуацию и избавиться от балласта, не дававшего вам двигаться дальше.

Стрелец

Со следующей недели в большинстве дел будет наблюдаться торможение. А поскольку вас нельзя назвать самым терпеливым знаком Зодиака, делами, которые вам важны, нужно заниматься со всей возможной активностью. Сейчас вы сможете организовать самое главное, а в мелочах уже пусть себе потом тормозится.

Козерог

Довольно спокойная неделя, и это хорошо – можно наконец заняться завершением дел, которые откладывались, укреплять позиции, проверять, верно ли работают процессы, и исправить то, что вас не устраивает. То, что другому покажется скучной рутиной, для вас будет как отдых и поможет снизить уровень тревожности.

Водолей

В любви Водолеям пока не везет, гармоничные отношения никак не складываются. Единственным плюсом может быть то, что проблемные, тяготившие вас отношения могут закончиться, и это принесет вам облегчение. Зато сейчас хорошо заниматься собой, своим развитием и самореализацией.

Рыбы

Во всем, что касается любых партнерств, неделя неудачна. Искать общий язык и договариваться все еще сложно. Но пусть вас это не расстраивает – во всем остальном время хорошее. Работа спорится, для финансов период тоже благоприятный. И раз уж «разговоры разговаривать» пока не получается, занимайтесь делами.