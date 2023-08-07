С какой целью пришли на Землю Девы, Весы и Скорпионы: главная миссия осенних знаков зодиака

У каждого знака зодиака есть свое предназначение. В чем основная миссия тех, кто появился на свет в конце лета и осенью?

У Дев особая миссия. Она заключается в том, чтобы наставлять и учить людей. Выполняя свою миссию, Девы дают советы разным людям, как им поступить в той или иной ситуации.

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