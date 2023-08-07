С какой целью пришли на Землю Девы, Весы и Скорпионы: главная миссия осенних знаков зодиака

Циферблат с изображением знаков зодиака. Фото: Global Look Press

У каждого своя задача, связанная с тем, под какой звездой он родился.

У каждого знака зодиака есть свое предназначение. В чем основная миссия тех, кто появился на свет в конце лета и осенью?

У Дев особая миссия. Она заключается в том, чтобы наставлять и учить людей. Выполняя свою миссию, Девы дают советы разным людям, как им поступить в той или иной ситуации.

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Весы, как правило, спокойны и рассудительны. Такие люди знают все о гармонии. Миссия Весов - помочь окружающим наладить взаимоотношения с другими людьми, и найти гармонию самим с собой. Весы - отличные дипломаты и со своей примиряющей миссией справляются хорошо.

Скорпионы попали на Землю с целью раскрывать людей и показывать им то, что не видят другие. У Скорпионов хорошая интуиция, они легко определяют, что человек пытается скрыть от других.

По материалам gurni.ru

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