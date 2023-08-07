Эти люди поставят работу на первый план и разойдутся с любимыми: Володина озвучила знак

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Многие из представителей зодиакальной системы в настоящий момент сильно увлечены своей работой, профессиональной деятельностью.

От невнимания сейчас ужасно страдает вторая половинка. Водолеи при этом уверены, что труд и заработок для них сейчас важнее.

Есть большая вероятность того, что Водолеи порвут с любимыми из-за конфликтов на этой почве. Держите себя в руках и ищите баланс в своей жизни, советует астролог.

Источник: rsute.ru.