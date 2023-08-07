Глоба назвала знак, который окажется на вершине успеха: деньги хлынут безудержным потоком

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Все они закончатся успешно и с максимальной выгодой для Тельцов. Представители зодиакальной системы смогут легко использовать положительное для них стечение обстоятельств в собственных интересах.

Великолепно сложатся запланированные сделки, реализуются коммерческие проекты, есть шанс также заполучить новых верных союзников, заработать огромные деньги.

Источник: rsute.ru.