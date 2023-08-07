Солнце в Венере, Черная Луна, конфликт с Ураном: Василиса Володина с 11 по 13 августа предрекла тревожные события — зацепит каждого

Астролог, телеведущая Василиса Володина составила прогноз на вторую неделю августа, с 7-го по 13-е число. Накал страстей накроет волной в эту семидневку, и пик придется на выходные. Ответственными за это будут Солнце в Венере с Черной Луной, которое вступит в конфликт с Ураном.

«Если в начале недели ситуация была скорее тревожной, скрытой, то сейчас становится яркой, публичной, горячей. Это касается и общественно-политических процессов и межличностных отношений.

Резко и боком выходят наружу интриги, обманы. Взрываются пороховые бочки там, где долго томилось обиженное эго», — объясняет, чем чревато такое положение планет, в своем Telegram Василиса.