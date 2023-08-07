«Неделя агрессии»: астролог Глоба с 7 по 13 августа спрогнозировал период смуты

Вторая неделя августа, с 7 по 13 число, окажется довольно смутной. Здесь все – и агрессия, и мошенники, и упущенная выгода, и шансы на удачу. Об этом поведал астролог Богдан Глоба.

«Неделя ситуативного течения дел, необъяснимой агрессии и рисковой прибыли. Инициативность и быстрый ум позволят ухватить свою птицу счастья. А вот тем, кто привык занимать выжидательную позицию, нужно смириться с упущенной выгодой», - рассказал эксперт.

Шансы будут появляться из ниоткуда, но в то же время, рядом не дремлют мошенники. Глоба призываем не вкладываться в сомнительные авантюры и помнить про стоимость бесплатного сыра.