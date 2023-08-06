Лучший возраст для вступления в брак у Льва, Девы и Весов: что написано на роду

Оказывается, чтобы узнать, в каком возрасте лучше выходить замуж и жениться, нужно опираться на собственную дату рождения. Гороскоп в этом деле важен.

Львы очень требовательны в отношениях и ищут почтения к себе. Рано Львы, как правило, не женятся и не выходят замуж. Львы вступают в брак довольно в зрелом возрасте - в 38-40 лет.

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