Лучший возраст для вступления в брак у Льва, Девы и Весов: что написано на роду

Оказывается, чтобы узнать, в каком возрасте лучше выходить замуж и жениться, нужно опираться на собственную дату рождения. Гороскоп в этом деле важен.
Львы очень требовательны в отношениях и ищут почтения к себе. Рано Львы, как правило, не женятся и не выходят замуж. Львы вступают в брак довольно в зрелом возрасте - в 38-40 лет.
Девы трудолюбивы и часто ставят карьеру на первый план. Возраст, в котором Девы создают семьи, 21-24 или 27-29 лет.
Весы часто стремятся к браку в раннем возрасте. Но этот опыт не всегда бывает успешным с первой попытки. По-настоящему счастливыми Весы себя чувствуют только во втором или третьем браке.
По материалам gurni.ru