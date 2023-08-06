Какая участь ждет в старости Козерогов, Водолеев и Рыб: чистая страница наполнится новыми красками

Узнать, какой будет ваша старость, можно и по гороскопу. Разумеется, не только от даты рождения зависит, как выстроится жизнь. Но иногда знак зодиака играет важное значение.

У Козерогов в старости начнется вторая молодость. С каждым прожитым годом Козероги будут все яснее понимать, в чем смысл жизни, и будут наполнять ее событиями.

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