Какая участь ждет в старости Козерогов, Водолеев и Рыб: чистая страница наполнится новыми красками

Узнать, какой будет ваша старость, можно и по гороскопу. Разумеется, не только от даты рождения зависит, как выстроится жизнь. Но иногда знак зодиака играет важное значение.
У Козерогов в старости начнется вторая молодость. С каждым прожитым годом Козероги будут все яснее понимать, в чем смысл жизни, и будут наполнять ее событиями.
Водолеи даже и не знают, каково это - быть старым человеком. Каждый день Водолеев - это чистая страница, которую нужно разукрасить яркими красками.
Рыбы в старости становятся манипуляторами. Они чуть ли не каждый день играют незамысловатые спектакли для своих родственников. Рыбам ничего не стоит изобразить даже предсмертное состояние, чтобы окружающие кинулись исполнять их желания.
По материалам gurni.ru