В каком возрасте должны вступить в брак Овны, Тельцы, Близнецы и Раки: кому пора поторопиться

Конечно же, все индивидуально, и каждый сам решает, когда ему создавать семью - в 25 лет или в 35.

Но нелишним будет узнать, что думают по этому поводу астрологи. Когда лучше всего вступать в брак Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам.

Овны, как правило, нетерпеливы и часто вступают в брак в раннем возрасте. Нередко встречаются Овны, которые готовы сделать предложение своим избранникам всего через 2-3 месяца отношений. Не торопитесь!

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