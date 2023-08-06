В каком возрасте должны вступить в брак Овны, Тельцы, Близнецы и Раки: кому пора поторопиться

Конечно же, все индивидуально, и каждый сам решает, когда ему создавать семью - в 25 лет или в 35.
Но нелишним будет узнать, что думают по этому поводу астрологи. Когда лучше всего вступать в брак Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам.
Овны, как правило, нетерпеливы и часто вступают в брак в раннем возрасте. Нередко встречаются Овны, которые готовы сделать предложение своим избранникам всего через 2-3 месяца отношений. Не торопитесь!
Тельцы отличаются размеренностью и стабильностью в отношениях. Для них самый комфортный возраст вступления в брак 30 лет.
Близнецы очень активны в отношениях и могут иметь не один брак. Оптимальный возраст для создания семьи у Близнецов наступает ближе к 35-ти годам.
Раки нередко идеализируют идею о раннем замужестве. Мечты о собственной семье часто рушатся из-за нежелания Раков покидать дом. Ракам сначала нужно попробовать пожить отдельно, а затем планировать создание собственной семьи.
По материалам gurni.ru