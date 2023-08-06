Интриги, обман — выйдут боком! Володина предостерегла все знаки: главная опасность на неделе с 7 по 13 августа

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 7 по 13 августа, дав понять, что этот период будет самым сложным в этом месяце.

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С пятницы по воскресенье, с 11 по 13 августа соответственно, Солнце добегает до Венеры с Черной Луной и вступает в конфликт с Ураном.

Если в начале недели ситуация была скорее тревожной, скрытой, то сейчас становится яркой, публичной, горячей.