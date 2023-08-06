Володина дала четкий наказ всем знакам зодиака — что нужно сделать до 10 августа

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 7 по 13 августа. В этот период, особенно в первую его половину, до 10 августа, всем знакам зодиака стоит уделить внимание финансовым вопросам.

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В целом неделя обещает стать сложной. Однако нужно придерживаться оптимистичной позиции. Искать плюсы во всем, меньше жаловаться и больше трудиться.