Володина дала четкий наказ всем знакам зодиака — что нужно сделать до 10 августа

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 7 по 13 августа. В этот период, особенно в первую его половину, до 10 августа, всем знакам зодиака стоит уделить внимание финансовым вопросам.
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В целом неделя обещает стать сложной. Однако нужно придерживаться оптимистичной позиции. Искать плюсы во всем, меньше жаловаться и больше трудиться.
«Общение, поездки, учеба в это время вернут надежду на лучшее. А для тех, кто безоговорочно верит в правое свое дело, а также для денежно-карьерных прорывов первая половина недели неплохая. Главное, не поддаваться соблазну использовать нечестные методы на этом пути», - добавила астролог.