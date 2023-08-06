Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 7 по 13 августа, четко обозначив, каким будет этот период для всех знаков зодиака без исключения.
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Астролог дала понять, что впереди нас ждет самая напряженная неделя месяца. И многие ситуации зародились еще в воскресенье, 6 августа. Источником конфликта станет ущемленное самолюбие и желание отстоять свою свободу любым путем. Пусть даже и нечестным.
Василиса Володина советует беречь свои слабости, на них могут попытаться нажиться нечистые на руку люди. Одних заставят взять кредит, другие станут жертвами пересудов и сплетен.
«В семейно-бытовом контексте это зависть родственников, особенно по теме денег, сплетни за спиной, ревность. Все это влияние Черной Луны, не отпускавшей нас все лето, вступающей в последнюю схватку с Венерой и Ураном. Наше оружие — осознанность, контроль над эмоциями, трезвость. Самые сложные дни: вторник и воскресенье», - добавила астролог.