Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 7 по 13 августа, четко обозначив, каким будет этот период для всех знаков зодиака без исключения.

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Астролог дала понять, что впереди нас ждет самая напряженная неделя месяца. И многие ситуации зародились еще в воскресенье, 6 августа. Источником конфликта станет ущемленное самолюбие и желание отстоять свою свободу любым путем. Пусть даже и нечестным.

Василиса Володина советует беречь свои слабости, на них могут попытаться нажиться нечистые на руку люди. Одних заставят взять кредит, другие станут жертвами пересудов и сплетен.