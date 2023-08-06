Накроет денежным ливнем! Три знака, которые сорвут куш в августе — ищем себя в списке

Астрологи назвали трех баловней судьбы, которые сорвут денежный куш в августе. Эти везунчики разбогатеют, доверившись своему шестому чувству. Их ждет эра процветания.

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Главный денежный фаворит августа Телец — будет зарабатывать полагаясь на свою удачу. Юпитер станет тем самым благодетелем, который наряду с Марсом, поможет в создании деловых связей.

Рассчитывать на солидный куш могут и Скорпионы. Вселенная зарядит их деньгами на целый месяц. Этот знак зодиака может рассчитывать на карьерные перспективы и материальный достаток. В этом месяце жажда власти Скорпионов будет удовлетворена. Они будут чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Меркурий окажет протекцию Близнецам. На работе этот знак зодиака ждет успех, даже на новом месте. Это принесет им и финансовые результаты. Близнецам важен аспект подчинения и умение разделять одну большую задачу на множество мелких.

По материалам 5-tv.ru