Какая участь уготована в старости Весам, Скорпионам и Стрельцам: что ждет знаки зодиака по датам рождения

Оказывается, то, какой будет старость зависит не только от здоровья, образа жизни, но и даты рождения. Гороскоп в этом деле - тоже важная штука.

Какая участь уготована Весам, Скорпионам и Стрельцам. Проверяем по дате рождения.

Весы (24 сентября - 23 октября). Весам на закате жизни непременно нужно иметь рядом с собой близкого человека и компанию друзей. Если так случится, что Весы останутся одни, они сделают все, чтобы найти нового спутника.

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