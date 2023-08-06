Какая участь уготована в старости Весам, Скорпионам и Стрельцам: что ждет знаки зодиака по датам рождения

Пожилая пара занимается йогой и медитацией. Фото: Global Look Press

Как проведут зрелые годы жизни представили разных знаков зодиака.

Оказывается, то, какой будет старость зависит не только от здоровья, образа жизни, но и даты рождения. Гороскоп в этом деле - тоже важная штука.

Какая участь уготована Весам, Скорпионам и Стрельцам. Проверяем по дате рождения.

Весы (24 сентября - 23 октября). Весам на закате жизни непременно нужно иметь рядом с собой близкого человека и компанию друзей. Если так случится, что Весы останутся одни, они сделают все, чтобы найти нового спутника.

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Скорпион (24 октября - 22 ноября). Скорпионы даже в старости будут молоды душой. Их неугомонные натуры будут требовать новых свершений и открытий.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря). Стрельцы - вечные философы, которые к старости достигнут вершин в своих знаниях и умозаключениях. Слушать их рассказы окружающие будут с радостью, поскольку Стрельцы - легкие по характеру люди.

По материалам gurni.ru

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