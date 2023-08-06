Какая миссия ждет Львов, Дев, Весов и Скорпионов в августе — время вершить судьбу: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака с особой миссией. Им нужно двигаться вперед, только так они смогут добиться успеха.
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Львы получат шанс проявить себя вдали от дома: к ним придет и успех, и любовь, и признание. Старые связи вновь напомнят о себе. Львов накроют события, которые будут иметь отношение к процветанию, как в личном, так и в деловом плане.
«Проявите внимательность в финансовых вопросах в начале августа и в середине месяца. Возможны обманы и обольщения, могут быть разочарования. Постарайтесь обойти сомнительные знакомства стороной», - оставила предостережение Глоба.
Девы разовьют небывалую для них активность: им придется приложить много сил для того, чтобы заняться своим здоровьем и делами близких.
У представителей этого знака появятся новые идеи, успех ждет их в поездках.
«Берегите имущество, особенно в середине месяца. 16 августа будьте внимательны к тому, что происходит за спиной, чтобы не возникло материальных потерь», - уточнила астролог.
Весы должны подготовиться к новому этапу в жизни: в первую очередь, перестройка будет связана с работой. Помощь придет от авторитетных лиц: в союзе с ними Весы будут преуспевать в карьере и в бизнесе. В конце месяца им стоит заняться собой, уделить внимание близким и недвижимости.
Скорпионы проработают перспективы на осень. Звезды советуют им изучить вопросы, которые будут связаны с новой работой. Возможно, что руководители окажут давление, поэтому свои обязанности нужно выполнять на высоте.
«В начале августа проявите внимание на дорогах. Берегите детей, берегите деньги. Постарайтесь не потратиться на все, что вам нравится. Растраты принесут неудачи. В конце месяца займитесь здоровьем», - добавила астролог.