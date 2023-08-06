Какая миссия ждет Львов, Дев, Весов и Скорпионов в августе — время вершить судьбу: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака с особой миссией. Им нужно двигаться вперед, только так они смогут добиться успеха.

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Львы получат шанс проявить себя вдали от дома: к ним придет и успех, и любовь, и признание. Старые связи вновь напомнят о себе. Львов накроют события, которые будут иметь отношение к процветанию, как в личном, так и в деловом плане.

«Проявите внимательность в финансовых вопросах в начале августа и в середине месяца. Возможны обманы и обольщения, могут быть разочарования. Постарайтесь обойти сомнительные знакомства стороной», - оставила предостережение Глоба.

Девы разовьют небывалую для них активность: им придется приложить много сил для того, чтобы заняться своим здоровьем и делами близких.

У представителей этого знака появятся новые идеи, успех ждет их в поездках.