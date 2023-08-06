Какая старость уготована Овнам, Тельцам и Близнецам: что произойдет с годами с этими знаками зодиака — предначертанное важно

Гороскоп позволяет предвидеть не только события, которые произойдут с представителями разных знаков зодиака, но и спрогнозировать, что ждет их в старости.
Оказывается, дата рождения влияет и на это тоже. Что же произойдет с годами с Овнами, Тельцами и Близнецами? Окажется ли предначертанное важным.
Овны в старости ведут себя очень активно. Они катаются на лыжах, коньках, ходят в походы, делают зарядку, обожают много гулять. Если Овны заболевают, то начинают изводить близких людей.
Тельцы - ценители материальных благ, к старости стараются скопить состояние. К деньгам относятся скрупулезно и бережно. Сорить ими Тельцы точно не будут.
Близнецы, достигшие преклонных лет, остаются общительными и дружелюбными. Они всегда находят себе компанию по интересам, обожают поездки и придумывают себе увлекательные занятия.
По материалам gurni.ru