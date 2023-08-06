Что должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы, Раки и Львы в жизни — их предназначение

Астрологи назвали знаки зодиака с особым предназначением, только исполнив его им удастся достичь счастья и процветания.

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Овны просто обожают приключения. Они словно дети собирают в коробочку своей памяти самые яркие поездки, случаи, истории. Это движение вперед и дает им шанс прожить свою жизнь ярко. Их влечет к неизведанному.

Тельцы созданы для любви. Рядом с ними должны быть те люди, которым они безоговорочно доверяют, по-настоящему любящие. Именно в семье и с друзьями они раскрывают свой потенциал. Им нужно развиваться в кругу тех, кто им близок.

Близнецы должны выживать. Без сверхзадачи им становится скучно. Для них важно справляться с трудностями, терпеть какие-то неудобства для высшей цели. Это тренирует их силу и дух. Пребывая в жестких условиях, они стремятся к саморазвитию.