Тайные страхи Овнов, Тельцов, Львов, Скорпионов и других знаков — что отравляет им жизнь

Астрологи назвали тайные страхи знаков зодиака, которые портят им жизнь, побуждая прятаться в тени или отказываться от своих желаний и самых смелых мечт.

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Овны стремятся к совершенству всегда и во всем. Их главный страх связан с переживаниями потерпеть неудачу.

Тельцам важна стабильность. Они как огня боятся перемен, которые могут угрожать их комфорту и спокойствию.

Самое сложное для Близнецов — брать на себя ответственность и принимать важные решения, которые имеют судьбоносный характер. Этот знак зодиака боится заглядывать в будущее. Их страшит результат собственных поступков.

Раки слишком чувствительные. Даже самое незначительное замечание может больно ударить по их самолюбию. Этот знак зодиака боится услышать критику в свой адрес.

Львы всегда стараются поддержать свой безоговорочный авторитет. Главный страх этого знака знака — впасть в зависимость от посторонних или обстоятельств.

Девы страдают из-за собственной сентиментальности. Они холят и лелеют то, что им дорого. Главный страх этого знака зодиака — сделать кому-то больно.

Весы постоянно ждут одобрения. Им хочется производить только благоприятное впечатление на окружающих. Они впадают в уныние, если им этого не удается.

С одной стороны Скорпионы кажутся высокомерными, но на самом деле, так они пытаются скрыть неуверенность в себе. Они боятся того, что окружающие узнают их сокровенные тайны.

На публике Стрельцы выдут себя холодно и отстранено. Им кажется, что проявив слабость, они смогут навредить себе. А этого они допустить не могут. Их уязвимая сторона должна оставаться в секрете.

Козероги слишком амбициозны. Отсюда и их упорство, а также множество страхов. Им сложно признаться в своих слабостях и потерпеть сокрушительное фиаско.

Водолеи постоянно все преувеличивают, им часто кажется, что болезни буквально сыпятся им на голову. Этот страх постоянно гонит их по врачам, как говорится: «пока не поздно».

Рыбы готовы впасть в панику от мысли, что могут остаться без поддержки близких. Тема одиночества для них самая болезненная. Они нуждаются в том, чтобы рядом был надежный человек, который станет для них опорой.

По материалам elle.ru