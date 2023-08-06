Что должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы, Раки, Львы и Девы в августе — Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась гороскопом на август, оставив наказ всем знакам зодиака. Каким месяц станет для каждого из них, зависит только от их действий.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Для Овнов август будет проходить спокойно — напряжение последних месяцев спадет. Да и сами представители знака устали от накала страстей. Настало время заняться своим здоровьем: к примеру, наладить распорядок дня. Также август хорош и для организаторской работы в коллективе: Овны-руководители смогут нанять персонал, который окажется весьма квалифицированным.
Тельцы весь месяц будут заботиться о доме, семье, своей недвижимости. Им важно ощущение безопасности. Главное — не вредить себе самому. Многие представители знака решатся на смену социальной маски — общество увидит их в новом свете.
Для Близнецов август станет бодрым месяцем. Им нужно обратить внимание и сосредоточиться на делах семьи, родителей, ремонте и вопросах недвижимости. Шансы придут к ним из-за границы, к примеру, в лице дальнего родственника, который сделает неожиданный подарок.
Раки продолжат в августе денежную тему. Их будут интересовать заработки, траты и достижение баланса между ними. Звезды советуют им пересмотреть источник дохода.
«Изучаете финансовую грамотность. Вы начнете активно применять рекомендации на практике. Переформатирование кошелька начнется из-под палки, но в процессе вы увлечетесь», - заверила Володина.
Лев посвятит август карьере и самореализации. В первой половине месяца этому знаку зодиака придется доказывать свой авторитет действиями, причем в одиночку. Ждать такого испытания нужно от вышестоящего руководства.
Девы — везунчики августа. На повестке дня у этого знака зодиака весь месяц их собственные нужды и их персона.
«Вы и только вы. Ваши начинания, личные проекты, имидж в обществе. А заграница вам не просто поможет, но готова буквально засыпать возможностями. Как минимум, это путешествие в дальние края, которое перевернет мировоззрение», - добавила астролог.