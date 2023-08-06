Что должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы, Раки, Львы и Девы в августе — Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась гороскопом на август, оставив наказ всем знакам зодиака. Каким месяц станет для каждого из них, зависит только от их действий.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для Овнов август будет проходить спокойно — напряжение последних месяцев спадет. Да и сами представители знака устали от накала страстей. Настало время заняться своим здоровьем: к примеру, наладить распорядок дня. Также август хорош и для организаторской работы в коллективе: Овны-руководители смогут нанять персонал, который окажется весьма квалифицированным.

Тельцы весь месяц будут заботиться о доме, семье, своей недвижимости. Им важно ощущение безопасности. Главное — не вредить себе самому. Многие представители знака решатся на смену социальной маски — общество увидит их в новом свете.

Для Близнецов август станет бодрым месяцем. Им нужно обратить внимание и сосредоточиться на делах семьи, родителей, ремонте и вопросах недвижимости. Шансы придут к ним из-за границы, к примеру, в лице дальнего родственника, который сделает неожиданный подарок.