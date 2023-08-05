Рай на Земле: какой знак зодиака ждет перерождение осенью - Глоба объявила счастливчика

Астролог Тамара Глоба объявила, что осенью 2023 года у Стрельцов наступит время перерождения. Это значит, что представители созвездия смогут по-другому посмотреть на разные ситуации - поменять свое отношение раз и навсегда.

«Осень изменит планы Стрельцов в лучшую сторону. Появятся новые ориентиры, кумиры, идеи, дела», - заявила она.

Главное в этот момент не пугаться и не отчаиваться. Глоба пояснила, что все это пойдет Стрельцам только на пользу, они почувствуют облегчение и покажется, что живут в раю.

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