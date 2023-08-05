2024 год будет медом намазан! Глоба назвала везунчиков года Деревянного Дракона

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Весов 2024 год будет медом намазан. По ее словам, у этих людей произойдут грандиозные перемены, которые осветят путь счастьем.

«Особое внимание уделите деньгам, они не заставят себя долго ждать. Весна 2024 года - самое счастливое время», - отметила она.

Весы наладят отношения и с партнерами как по работе, так и в личной жизни. Представителям этого созвездия будет легче общаться с людьми, все пойдет как по маслу.

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