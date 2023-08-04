Какая старость ждет Рака, Льва и Деву: что произойдет с годами с этими знаками зодиака — предначертанное сбудется

Разумеется, на то, какой будет старость, влияет генетика, привычки, характер, образ мыслей. Но и дата рождения, то есть, знак зодиака, тоже играет определенную роль.
Посмотрим, какая старость ждет, родившихся под знаком Рака, Льва и Девы. Сбудется ли предначертанное, узнаем с возрастом.
Раки предпочитают проводить старость в окружении своей семьи, рядом должны быть непременно дети и внуки. Если же с годами Раки останутся одни, это вгонит их в депрессию и меланхолию.
У Львов с годами обостряется любовь к своим достижениям. В старости им будет важно найти для себя благодарного слушателя, которому они расскажут, чего добились в жизни. Слушать придется внимательно, иначе будут смертельные обиды.
Девы свою старость тщательно распланируют. Жизнь будет протекать в соответствии с графиком. Если Дева в счастливом браке, то старость станет расцветом жизни.
По материалам gurni.ru