Действовать, упорствовать, делиться знаниями: в чем заключается миссия Овна, Тельца и Близнецов

У каждого человека на Земле есть свое предназначение и особая миссия.
Миссия рожденных под знаком Овна — действовать. Большинство Овнов обладают общей чертой характера — неукротимость, которая и помогает им двигаться к намеченным целям и принимать быстрые решения. Овны созданы для того, чтобы вести за собой людей.
Миссия Тельцов — упорствовать. Представители этого знака зодиака — уравновешенные люди, которые медленно, но верно идут к своей цели. Благодаря такой черте характера, как упорство, Тельцы доводят все дела до конца.
Миссия Близнецов — делиться знаниями. С ними никогда не бывает скучно. Близнецы много знают и постоянно изучают что-то новое.
По материалам gurni.ru