Действовать, упорствовать, делиться знаниями: в чем заключается миссия Овна, Тельца и Близнецов

Миссия Тельцов — упорствовать. Представители этого знака зодиака — уравновешенные люди, которые медленно, но верно идут к своей цели. Благодаря такой черте характера, как упорство, Тельцы доводят все дела до конца.

Миссия Близнецов — делиться знаниями. С ними никогда не бывает скучно. Близнецы много знают и постоянно изучают что-то новое.

По материалам gurni.ru