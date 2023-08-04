В чем основная миссия Скорпиона, Стрельца, Козерога: судьбоносное предначертание по дате рождения

Считается, что есть прямая зависимость характера человека, его судьбы и жизненной миссии от того, в какой день и под какой звездой он родился. Дата рождения и гороскоп - важные факторы, влияющие на нас.
В чем же главная миссия Скорпионов, Стрельцов и Козерогов?
Скорпион (24 октября - 22 ноября). Образчик настойчивости. Если Скорпиону что-то от вас нужно, он этого добьется. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, могут подолгу заниматься делами, которые другим покажутся скучными. А еще они очень гостеприимны.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря). Это один из самых любвеобильных знаков зодиака. Стрельцы обладают особой харизмой, которой и цепляют противоположный пол. Они общительны, инициативны и оптимистичны.
Козерог (22 декабря - 20 января). Козероги честолюбивы, для них важно сделать карьеру. Как правило, Козероги пунктуальны, последовательны и исполнительны.
По материалам kp.ru