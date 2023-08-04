В чем основная миссия Скорпиона, Стрельца, Козерога: судьбоносное предначертание по дате рождения

Считается, что есть прямая зависимость характера человека, его судьбы и жизненной миссии от того, в какой день и под какой звездой он родился. Дата рождения и гороскоп - важные факторы, влияющие на нас.

В чем же главная миссия Скорпионов, Стрельцов и Козерогов?

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