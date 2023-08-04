Ничего, кроме счастья: Тамара Глоба выделила три знака зодиака, в жизни которых грядут радостные события и перемены

Астролог Тамара Глоба дает прогноз на каждый наступающий день. На этот раз эксперт по звездам и планетам раскрыла, чего ждать представителям разных знаков зодиака в период с 4 по 6 августа.

Отдельно Тамара Глоба выделила три знака зодиака, в жизни которых грядут радостные события и счастливые перемены.

Это — Лев, Стрелец и Водолей.

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