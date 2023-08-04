Ничего, кроме счастья: Тамара Глоба выделила три знака зодиака, в жизни которых грядут радостные события и перемены

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на 4–6 августа.

Астролог Тамара Глоба дает прогноз на каждый наступающий день. На этот раз эксперт по звездам и планетам раскрыла, чего ждать представителям разных знаков зодиака в период с 4 по 6 августа.

Отдельно Тамара Глоба выделила три знака зодиака, в жизни которых грядут радостные события и счастливые перемены. 

Это — Лев, Стрелец и Водолей.

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У Львов возможна прибыль, но не исключены и расходы. А вот в любви точно ждет удача.

Стрельцов окружат вниманием любящие их люди. Успехи в творчестве и на работе дадут ощущение прочной опоры.

Водолеям обещаны доходы и расходы. И поддержка домашних, которая будет очень кстати.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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