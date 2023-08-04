Ничего, кроме счастья: Тамара Глоба выделила три знака зодиака, в жизни которых грядут радостные события и перемены

Астролог Тамара Глоба дает прогноз на каждый наступающий день. На этот раз эксперт по звездам и планетам раскрыла, чего ждать представителям разных знаков зодиака в период с 4 по 6 августа.
Отдельно Тамара Глоба выделила три знака зодиака, в жизни которых грядут радостные события и счастливые перемены.
Это — Лев, Стрелец и Водолей.
У Львов возможна прибыль, но не исключены и расходы. А вот в любви точно ждет удача.
Стрельцов окружат вниманием любящие их люди. Успехи в творчестве и на работе дадут ощущение прочной опоры.
Водолеям обещаны доходы и расходы. И поддержка домашних, которая будет очень кстати.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»