Жизненная миссия Львов, Дев и Весов: что им надлежит сделать по дате рождения, чтобы стать счастливыми

Считается, что появление человека на свет под тем или иным знаком зодиака, предопределяет его характер, судьбу и жизненную миссию. Чтобы стать счастливыми, нужно учитывать дату своего рождения.
Львы (23 июля по 23 августа). Достоинство Львов в том, что они умеют давать отпор недоброжелателям. Как правило, Львы — глубокие люди, интеллектуалы. Они умеют мечты превращать в реальность, а за их словом всегда последует дело.
Дева (24 августа - 23 сентября). Девы — отличные друзья, приедут по первой просьбе, даже если у самих дел выше крыши. С Девами никогда не бывает скучно. Они легко могут сгенерировать любую идею.
Весы (24 сентября - 23 октября). Весы обладают отличной память, с ними лучше не спорить. А если доверить Весам организацию мероприятия, они справятся лучше других.
По материалам kp.ru