Жизненная миссия Львов, Дев и Весов: что им надлежит сделать по дате рождения, чтобы стать счастливыми

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

По мнению астрологов, звезды оказывают влияние на характер и судьбу человека.

Считается, что появление человека на свет под тем или иным знаком зодиака, предопределяет его характер, судьбу и жизненную миссию. Чтобы стать счастливыми, нужно учитывать дату своего рождения.

Львы (23 июля по 23 августа). Достоинство Львов в том, что они умеют давать отпор недоброжелателям. Как правило, Львы — глубокие люди, интеллектуалы. Они умеют мечты превращать в реальность, а за их словом всегда последует дело.

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Дева (24 августа - 23 сентября). Девы — отличные друзья, приедут по первой просьбе, даже если у самих дел выше крыши. С Девами никогда не бывает скучно. Они легко могут сгенерировать любую идею.

Весы (24 сентября - 23 октября). Весы обладают отличной память, с ними лучше не спорить. А если доверить Весам организацию мероприятия, они справятся лучше других.

По материалам kp.ru

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