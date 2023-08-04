Жизненная миссия Львов, Дев и Весов: что им надлежит сделать по дате рождения, чтобы стать счастливыми

Считается, что появление человека на свет под тем или иным знаком зодиака, предопределяет его характер, судьбу и жизненную миссию. Чтобы стать счастливыми, нужно учитывать дату своего рождения.

Львы (23 июля по 23 августа). Достоинство Львов в том, что они умеют давать отпор недоброжелателям. Как правило, Львы — глубокие люди, интеллектуалы. Они умеют мечты превращать в реальность, а за их словом всегда последует дело.

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