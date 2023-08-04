Важная миссия Раков, Скорпионов и Рыб: что им назначено по судьбе сделать в августе для обретения гармонии и счастья, указала Тамара Глоба

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, какие события могут произойти в жизни разных знаков зодиака в период с 4 по 6 августа.
Особый акцент Тамара Глоба сделала на том, что по судьбе назначено сделать для обретения гармонии и счастья тем, кто родился под созвездиями Рака, Скорпиона и Рыб.
Ракам необходимо спешить решать свои и чужие проблемы. Будьте особенно внимательными в дороге.
Для Скорпионов этот период будет наполнен делами и суетой. Но все же позвольте сделать себе небольшую передышку.
Рыбам рекомендовано заняться собой и делами семьи.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»