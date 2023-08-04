Важная миссия Раков, Скорпионов и Рыб: что им назначено по судьбе сделать в августе для обретения гармонии и счастья, указала Тамара Глоба

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на 4–6 августа.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, какие события могут произойти в жизни разных знаков зодиака в период с 4 по 6 августа.

Особый акцент Тамара Глоба сделала на том, что по судьбе назначено сделать для обретения гармонии и счастья тем, кто родился под созвездиями Рака, Скорпиона и Рыб.

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Ракам необходимо спешить решать свои и чужие проблемы. Будьте особенно внимательными в дороге.

Для Скорпионов этот период будет наполнен делами и суетой. Но все же позвольте сделать себе небольшую передышку.

Рыбам рекомендовано заняться собой и делами семьи.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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