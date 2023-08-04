Притянут удачу: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, для которых август станет месяцем судьбоносных свершений

У Тельцов удачно будет складываться все, что имеет отношение к учебе, личной жизни и информационной сферы.

Львы могут рассчитывать на получение прибыли и удачу в любви.

У Стрельцов пойдут в гору служебные дела. Успешным будет творчество.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»