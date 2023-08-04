Притянут удачу: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, для которых август станет месяцем судьбоносных свершений

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать в период с 4 по 6 августа представителям разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, удачу в эти дни смогут притянуть рожденных под созвездиями Тельца, Льва и Стрельца. Август для них станет месяцем чуть ли не судьбоносных свершений.

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У Тельцов удачно будет складываться все, что имеет отношение к учебе, личной жизни и информационной сферы.

Львы могут рассчитывать на получение прибыли и удачу в любви.

У Стрельцов пойдут в гору служебные дела. Успешным будет творчество.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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