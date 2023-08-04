Океан денег: Глоба напророчила трем знакам зодиака богатство в августе, как у Скруджа Макдака

Астролог Тамара Глоба уверена, что в августе богачами, как Скрудж Макдак, могут стать представители сразу трех знаков зодиака. Речь идет о Раках, Львах и Рыбах.

«Будет много путешествий, полезных встреч. Деньги польются, нужно только их правильно распределять», — заявила она.

Глоба напомнила, что с финансами надо обращаться бережно. Если их транжирить налево и направо, то они перестанут приходить. Но и чрезмерно экономить тоже не стоит, жизнь — одна.

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