Единственный везунчик по дате рождения, для которого 2023 год станет судьбоносным: Глоба

Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знак зодиака, для которого этот период станет судьбоносным во всех смыслах. Этот единственный везунчик будет пользоваться благосклонностью небесных светил. Раки будут активно зарабатывать нужные им средства вдали от дома. Их ждут великолепные финансовые перспективы. Летом им стоит пройти курсы по повышению квалификации.

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Перед этим знаком зодиака встанет серьезный карьерный вопрос. Финансовый и деловой успех будет сменяться материальными проблемами. Такие качели подпортят настрой этого знака зодиака.

Ракам стоит проявить экономность. Осенью их ждут перемены в работе и дома. А новые успешные проекты с друзьями завершат год.

Дни рождения Раков выпадают на даты с 22 июня по 22 июля.

По материалам rusradio