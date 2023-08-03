Два абсолютных фаворита судьбы по дате рождения в 2023 году: Глоба — правдивый расклад

Тамара Глоба поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав двух баловней судьбы, которые сорвут куш и привлекут к себе везение и успех. Вселенная сделает их своими фаворитами.

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Рыбы могут рассчитывать на успех в финансах. Те, кто родились в даты с 19 февраля по 20 марта, будут купаться в деньгах. И хотя средств будет больше чем обычно, однако трат избежать все же не удастся.

Этот знак зодиака также ждет интеллектуальный и личный успех. Рыбы встретят свою любовь вдали от дома. А год завершится успехом в карьерном плане.

На большую любовь могут рассчитывать Стрельцы. Рожденные в даты с 22 ноября по 21 декабря будут находиться в постоянных разъездах: командировки, отдых, путешествия и переговоры с партнерами издалека.

В период лета их ждет успешная работа, отсюда и материальный успех. Вторая половина года принесет помощь старых друзей и родственников. Отвергать ее не стоит.

По материалам rusradio.ru