Судьбоносный поворот на 180 градусов! Какой знак зодиака ждет вселенское счастье через неделю — Володина

Астролог Василиса Володина считает, что у Тельцов через неделю наступит вселенское счастье — еще лучше, чем было до этого. По ее словам, у этих людей 2023 год в принципе счастливый. Но в середине августа будет что-то.

«Деньги польются рекой, а полезные знакомства в середине месяца принесут плоды, о которых когда-то Тельцы мечтали», — заявила она.

По словам Володиной, представителям этого созвездия удастся завершить дело, которое их корежило долгое время. Возможно, это будет крупная покупка.

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