Овны, Близнецы, Раки, Девы и другие знаки — главные везунчики на неделе с 7 по 13 августа: прут деньги и любовь

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 6 по 13 августа, назвав знаки зодиака, которые станут везунчиками и любимчиками Вселенной. В этот период им удастся воплотить в жизнь задуманное, главное — идти к своим целям.
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Овнов можно только поздравить: их ждет очередная хорошая неделя. В первую очередь она благоприятна для переговоров, а также покупок и освоения техники. Этот знак зодиака будет действовать решительно и нестандартно. Это не всегда ведет к успеху, но звезды будут благоволить им. Единственным сложным днем может стать четверг, 10 августа. Все остальные дни хороши.
У Близнецов эта неделя обещает стать энергичной. Она подойдет и для переговоров, и для учебы, и для заключения крупных сделок. Также сейчас могут быть успешны юридические проблемы и вопросы, связанные с зарубежными поездками. Ежедневные физические нагрузки очень приветствуются.
Для Раков начало недели благоприятно с точки зрения дел и финансов, но может оказаться напряженной в личных отношениях. А с четверга ситуация стабилизируется, и даже если они успеют наломать дров, то будет возможность исправить положение. Лучшие дни — понедельник и пятница, а выходные хорошо провести на садовом участке.
По пятибалльной шкале неделя у Дев заслуживает пятерки с плюсом. Только четверг, может оказаться сложным. Нужно избегать ненужной спешки и суеты. Все остальные дни активны: энергия, острота ума, благосклонность высокопоставленных фигур. Этот знак зодиака может рассчитывать на самые серьезные успехи.
Для научной и творческой работы или учебы трудно придумать более подходящую неделю для Рыб. В решение практичных вопросов этот знак зодиака может преуспеть. Пятницу лучше постараться прибавить к выходным, а уикенд провести с любимыми.
По материалам 7days