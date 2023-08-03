Овны, Близнецы, Раки, Девы и другие знаки — главные везунчики на неделе с 7 по 13 августа: прут деньги и любовь

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 6 по 13 августа, назвав знаки зодиака, которые станут везунчиками и любимчиками Вселенной. В этот период им удастся воплотить в жизнь задуманное, главное — идти к своим целям.

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Овнов можно только поздравить: их ждет очередная хорошая неделя. В первую очередь она благоприятна для переговоров, а также покупок и освоения техники. Этот знак зодиака будет действовать решительно и нестандартно. Это не всегда ведет к успеху, но звезды будут благоволить им. Единственным сложным днем может стать четверг, 10 августа. Все остальные дни хороши.

У Близнецов эта неделя обещает стать энергичной. Она подойдет и для переговоров, и для учебы, и для заключения крупных сделок. Также сейчас могут быть успешны юридические проблемы и вопросы, связанные с зарубежными поездками. Ежедневные физические нагрузки очень приветствуются.