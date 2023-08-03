Короли фортуны осени: Какому знаку зодиака пришло время расправить крылья ангела — Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Львов осенью наступит звездный час. Первую половину 2023 года, по ее словам, эти люди испытывали много проблем и стрессов, но сейчас пришло время расправить крылья.

«Придут неожиданные деньги, на работе все наладится. Львов ждут многочисленные встречи и знакомства, которые принесут много радости», — заявила она.

Дома тоже обстановка наладится, считает Глоба. Львы будут излучать счастье, а люди к ним потянутся.

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