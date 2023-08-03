Какая опасность грозит Львам, Тельцам, Стрельцам и Козерогам на неделе с 7 по 13 августа — чего бояться

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 7 по 13 августа, назвав знаки зодиака, которым стоит затаиться в этот период и не привлекать к себе излишнего внимания.

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Львам в понедельник и вторник, 7 и 8 августа соответственно, не стоит назначать важных дел. В этот период они могут переоценить свои возможности и поторопиться с выводами. А если совсем честно, то это тенденция сохраниться на протяжении всей недели. Зато этот знак зодиака ждут бурные романтические увлечения.

Первая половина недели станет непростой и для Тельцов. Возможны неожиданные размолвки с коллегами и партнерами, сбои техники и необдуманные траты — главные угрозы, которых хорошо бы избежать. Четверг, 10 августа, уже намного позитивнее, пятница и вовсе должна стать лучшим днем недели. Выходные обещают быть очень яркими, можно спланировать выезд на природу.