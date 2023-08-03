Главная беда Овнов, Тельцов, Львов, Дев и всех остальных знаков — оплошность, которая вредит им в жизни

Астрологи назвали главные слабости знаков зодиака, которые приносят им беды и разочарования по жизни. Они тянут их на дно, ломая им судьбы.

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Овны рождены в стихии Огня. Отсюда их целеустремленность, страстность и напор. Они честные, смелые и мужественные.

Их главная беда — чрезмерная напористость. Из-за нее они так часто страдают.

Тельцы рождены в стихии Земля. Они скромны и романтичны. Их отличает нежность, терпеливость и ответсвенность.

Из главная беда — ревнивость, равнодушие и упрямство.

Близнецы рождены в стихии Воздуха. Они сообразительные, чуткие и сопереживающие.

Их главная беда в том, что из-за переизбытка энергии, они становятся слишком беспокойными и теряют способность принимать решение, не горячась.

Раки рождены в стихии Воды. Они хранители очага. Этот знак зодиака посвящает себя семье и дому, они ранимые, поэтому им трудно делиться с кем-то сокровенным.

Их главная беда — стремление манипулировать кем-то и пессимизм.