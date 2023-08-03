Главная беда Овнов, Тельцов, Львов, Дев и всех остальных знаков — оплошность, которая вредит им в жизни

Астрологи назвали главные слабости знаков зодиака, которые приносят им беды и разочарования по жизни. Они тянут их на дно, ломая им судьбы.
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Овны рождены в стихии Огня. Отсюда их целеустремленность, страстность и напор. Они честные, смелые и мужественные.
Их главная беда — чрезмерная напористость. Из-за нее они так часто страдают.
Тельцы рождены в стихии Земля. Они скромны и романтичны. Их отличает нежность, терпеливость и ответсвенность.
Из главная беда — ревнивость, равнодушие и упрямство.
Близнецы рождены в стихии Воздуха. Они сообразительные, чуткие и сопереживающие.
Их главная беда в том, что из-за переизбытка энергии, они становятся слишком беспокойными и теряют способность принимать решение, не горячась.
Раки рождены в стихии Воды. Они хранители очага. Этот знак зодиака посвящает себя семье и дому, они ранимые, поэтому им трудно делиться с кем-то сокровенным.
Их главная беда — стремление манипулировать кем-то и пессимизм.
Львы рождены в стихии Огня. Они короли, лидеры по жизни. Очень творческие и активные.
Их главная беда — драматизм, стеснение, эгоизм и высокомерие.
Девы рождены в стихии Земля. Они внимательны к деталям, логичны и прагматичны. Этот знак глубоко предан тем, кого он любит, добр и великодушен.
Их главная беда — излишняя критичность, они слишком сильно переживают из-за пустяков.
Весы рождены под стихией Воздух. Они знают, когда лучше сказать, а когда промолчать. Они добрые, щедрые и заботливые.
Их главная беда в том, что они склонны хранить обиду и не привыкли брать на себя ответственность за ссору.
Скорпионы рождены в стихии Вода. Этот знак зодиака спокойный, чуткий.
У них есть более темная сторона, чем у большинства других знаков зодиака.
Их беда в том, что они могут быть не только ужасными собственниками и ревнивцами. Иногда им сложно контролировать свои эмоции, что придает им мрачность.
Стрельцы рождены под стихией Огонь. Им свойственна веселость, харизматичность и авантюризм.
«Негативная сторона этого знака заключается в том, что они могут слишком много наобещать, а потом забыть об этом. Они часто на что-то отвлекаются и в целом не любят терпеть и ждать чего-либо», - заверила эксперт по астрологии Кейт Роуз.
Козероги рождены в стихии Земля. Они сильные, стойкие и любят добиваться своей цели.
Их главная беда — в чрезмерной требовательности. Они возлагают слишком большие надежды на окружающих.
Водолеи рождены в стихии Воздуха. Они не знают, как поймать ритм жизни. Их можно назвать бунтарями, которые, как никто умеют находить решения старых проблем.
Их главная беда в том, что им тяжело выражать свои чувства. Порой они могут быть бессердечными и непреклонными.
Рыбы рождены в стихии Вода. Этот знак зодиака излишне романтичен и мечтателен. А еще они мудрые, щедрые, у них развита интуиция, но из-за чрезмерной доверчивости, часто бывают напуганы и чем-то обеспокоены.
«Для них самый большой жизненный урок заключается в том, чтобы найти баланс между теми двумя мирами, между которыми они всегда плавают», - добавила эксперт.
По материалам «РИА Новости»