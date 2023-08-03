Что ждет Львов, Дев и Весов в 2023 году — важное условие для их счастья: Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знаки зодиака, которые должны прислушаться к себе, чтобы добиться успеха.
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Львы
Этот знак зодиака будет развиваться весь год. Их ждут перемены, которые могут оказаться вполне позитивными. Так, к примеру, у Львов появится шанс продвинуться по карьерной лестнице. Однако новую должность предложат лишь самым достойным. Вот почему этому знаку зодиака так важно развиваться, обучаться новому, повышать свою квалификацию.
«Подумайте, что стоит подтянуть, что проработать, что улучшить в ваших знаниях и навыках, чтобы Юпитер не только пообещал, но и выполнил. Ближайшие месяцы призывают учиться, учиться и еще раз учиться!» — добавила астролог.
Девы
У этого знака зодиака все в напряжении, 2023 год принесет им массу довольно разнообразных событий. Испытанию подвергнется сфера личной жизни. Это проверка на зрелость и ответственность в паре. Девам придется признать, что брак — это не только взаимное чувство, романтика и удобное распределение обязанностей, но и жертвенность. Девам придется идти на какие-то уступки ради своей второй половинки.
Весы
На этот знак зодиака свое воздействие будет оказывать Сатурн. Все внимание будет направлено на упорядочивание всего, что связано с делами, карьерой и работой. Весы не могут позволить себе лениться, откладывать важные заказы, смотреть на все спустя рукава. Многим даже придется отказаться от подработки, чтобы успеть выполнит все указания начальства на основном месте. Иначе есть риск попасть в немилость к руководству. Те, кто будут жалеть себя, потеряют доверие авторитетных персон.