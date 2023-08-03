Решающая миссия Скорпионов, Стрельцов и Козерогов в 2023 году — в чем их преимущество: Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав основную миссию некоторых знаков зодиака, от которой будет зависит то, каким станет для них год Водяного Кролика. И принесет ли он им везение и процветание.

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Скорпионы

Для этого знака 2023 год безусловно важный. Проходным его точно не назовешь. Если Скорпионы приложит со своей стороны достаточно усилий, то этот период будет наполнен счастьем и ощущением мощной энергии, которая буквально витает вокруг них. Плутон откроет врата для продолжительных и глубинных изменений в жизни этого знака зодиака. Будут затронуты вопросы отношения с близкими, партнерами, места жительства и даже внутренних основ. Скорпионам придется разбираться в себе, своих чувствах. Им следует прислушаться к своему шестому чувству.