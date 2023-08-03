Решающая миссия Скорпионов, Стрельцов и Козерогов в 2023 году — в чем их преимущество: Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав основную миссию некоторых знаков зодиака, от которой будет зависит то, каким станет для них год Водяного Кролика. И принесет ли он им везение и процветание.
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Скорпионы
Для этого знака 2023 год безусловно важный. Проходным его точно не назовешь. Если Скорпионы приложит со своей стороны достаточно усилий, то этот период будет наполнен счастьем и ощущением мощной энергии, которая буквально витает вокруг них. Плутон откроет врата для продолжительных и глубинных изменений в жизни этого знака зодиака. Будут затронуты вопросы отношения с близкими, партнерами, места жительства и даже внутренних основ. Скорпионам придется разбираться в себе, своих чувствах. Им следует прислушаться к своему шестому чувству.
Стрельцы
Их накроет жажда развлечений. Юпитер будет подталкивать этот знак зодиака к созданию праздничной атмосферы вокруг себя. Стрельцам захочется действовать самостоятельно, а не подчиняться кому-то. Такой импульс может дать старт для чего-то нового, творческого, что поможет этому знаку найти свое призвание.
«Возникнет желании спонтанного действия, идущего из самого сердца человека. О жажде самовыразиться и созидать своими усилиями то, что действительно приятно. Вам очень и очень нужна зона, сфера жизни, отдушина, которая позволит заниматься любимым делом», - добавила астролог.
Козероги
Им 2023 год принесет немало событий, которые будут весьма приятными. Все, что требовало постоянного контроля, наконец-то можно отпустить. Козероги нуждаются в тишине, покое и расслаблении. Они ощутят, как тяжелые оковы, которые сдерживали их много лет, рушатся под натиском свободы. Словно кто-то снял груз с их плеч. Это не только ментальное, но и эмоциональное освобождение. Год принесет им долгожданное облегчение и ощущение спокойствия.