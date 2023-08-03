Что должны сделать Овны, Тельцы, Близнецы и Раки в августе — решающая миссия для счастья

Эксперт в области развития личности и управления судьбой Роберт Оксузян поделился прогнозом на август, назвав главные события в жизни некоторых знаков зодиака. От этого будет зависит то, как дальше будут разворачиваться события вокруг них.
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Овны столкнутся с тем, что от них август потребует серьезных внутренних вложений. Однако ресурсов у них предостаточно. Звезды советую им не распылятся по мелочам. Действовать этому знаку зодиака нужно по плану, с прицелом на цель. Любое дело, если разложить его по полочкам, будет успешным. В конце месяца их ждет хороший финансовый подъем.
Тельцов ждет полная трансформация. Старое заменит новое. Тельцам нужно избавиться от вещей, которые им больше не подходят. А также пересмотреть отношения с теми людьми, которые тянут их вниз. Отпустить старые обиды и споры.
Этому знаку зодиака нужно четко планировать свои запросы. Август — это время мечтать по-крупному. Те, кто найдет возможность для обучения и повышения квалификации могут раскрыть в будущем свой финансовый потенциал.
Бурная энергия кипит в Близнецах. Это способствует внутреннему развитию. Главное — не идти на поводу у своих эмоций.
Близнецов будет качать из стороны в сторону, что неблагоприятно повлияет на их состояние, финансы и отношения с партнером. Им нужно проявить сдержанность, действовать во всем четко и без эмоций.
А вот для Раков август вполне благоприятный период, особенно в начале. Этот период раскроет перед ними внутренние и внешние горизонты. Очень хорошее время для того, чтобы зарабатывать деньги, делать новые проекты, создаваться семью.
А вот ближе к концу месяца энергия пойдет на убыль, чтобы ее восполнить, нужно хорошо отдохнуть, выделить время на восстановление.
По материалам 7days