Чью ошибку на работе заметит начальство и будет скандал: Глоба назвала по датам рождения

Тельцов, рожденных с 21 апреля по 20 мая, могут ожидать проблемы на работе, сказала астролог Тамара Глоба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Глоба предупредила, что на службе у Тельцов могут быть найдены ранее допущенные представителями знака ошибки.

Вполне вероятен конфликт с начальством, однако проблему удастся замять при деликатном поведении Тельцов.

Глоба советует сейчас Тельцам быть предельно внимательными и осторожными, ни с кем не спорить, не ссориться.

Источник: rsute.ru