Один знак получит несколько предложений о работе: Глоба — карьера на взлете, деньги и успех

Как рассказала астролог Тамара Глоба, Овнам придется выбирать одно деловое предложение из нескольких.

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Эти люди себя отлично проявят на трудовом поприще и привлекут к себе внимание. Предложения будут обещать высокие доходы и повышение в карьере.

Правда появится риск стрессовых ситуаций на фоне финансовой сферы. В отношениях с близкими и любимыми людьми может появиться трещина. Не все любят, когда про них забывают из-за работы.

Источник: rsute.ru.