«События испытывают на прочность»: Глоба предупредил людей 3 августа

В период сумятицы, каковой назвал первую неделю августа астролог Богдан Глоба, важно быть особенно внимательными 3 августа. Каждый человек рискует столкнуться с испытаниями на прочность, поэтому лучше быть к ним готовым. В этот день переговоры не принесут удачи, как и сделки не окажутся успешными. Подробнее рассказал Глоба-младший в Telegram:

«Четверг потребует внимания к финансовым вопросам. События испытывают на прочность, но личная позиция и твердость приведут к правильному решению. Переговоры отложите, сделок не заключайте».

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