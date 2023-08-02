В чем главное предназначение Козерога, Водолея и Рыб: под какой звездой родился, такой будет и судьба — по дате рождения

Водолей (21 января - 19 февраля). Они только кажутся независимыми и строгими. На самом деле, Водолеи очень привязчивы к людям. Водолеи часто талантливы и имеют хорошо развитую интуицию.

Рыбы (20 февраля - 20 марта). Рыбы — это оптимисты, стремящиеся сделать мир лучше. Рыбы легки на подъем. Им ничего не стоит собраться и отправиться покорять, например, горные вершины.

По материалам kp.ru