В чем главное предназначение Козерога, Водолея и Рыб: под какой звездой родился, такой будет и судьба — по дате рождения

Астрологи считают, что на характер человека и его судьбу оказывает сильное влияние дата рождения.
В чем главное главное предназначение зимних знаков зодиака Козерога, Водолея и Рыб. Смотрим по дате рождения.
Козерог (22 декабря - 20 января). Представители этого знака зодиака честолюбивы и направляют свою энергию на строительство карьеры. Козероги пунктуальны и исполнительны и охотно помогают другим.
Водолей (21 января - 19 февраля). Они только кажутся независимыми и строгими. На самом деле, Водолеи очень привязчивы к людям. Водолеи часто талантливы и имеют хорошо развитую интуицию.
Рыбы (20 февраля - 20 марта). Рыбы — это оптимисты, стремящиеся сделать мир лучше. Рыбы легки на подъем. Им ничего не стоит собраться и отправиться покорять, например, горные вершины.
По материалам kp.ru